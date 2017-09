Veel vertrouwen De Bruyne: Liverpool is begin van betere tijden

,,Als we dit seizoen iets willen bereiken moeten we er juist in dit soort 'grote' wedstrijden staan. Dan kunnen we het verschil maken'', zegt Kevin De Bruyne, de Belgische ster van de club.

Tegen de topclubs Chelsea, Tottenham, Arsenal, Manchester United, Liverpool en Everton, haalde City vorig seizoen slechts elf punten. ,,Dat is de reden dat we geen kampioen zijn geworden'', verklaart De Bruyne. ,,Het zat ons niet mee in die wedstrijden en misschien hadden we meer verdiend, maar we raakten er wel door achterop. Misschien dat het resultaat tegen Liverpool het begin is van betere tijden.''

Nieuwe spelers

Na een seizoen zonder prijzen kocht Guardiola voor ruim 200 miljoen euro aan nieuwe spelers. Volgens De Bruyne heeft hij daarbij goede keuzes gemaakt. ,,We zijn onmiskenbaar stabieler geworden. Er is meer evenwicht in het team en zowel aanvallend als verdedigend zijn we erop vooruit gegaan. De nieuwe jongens hebben ons ook meer 'fysiek' gegeven. Ze zijn ook letterlijk heel sterk.''