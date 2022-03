Veelbesproken bondscoach Jan Coopmans weg bij KNSB: contract niet verlengd

Coopmans was sinds 1 januari 2019 de bondscoach bij het langebaanschaatsen en daarmee verantwoordelijk voor de teamonderdelen ploegenachtervolging, massastart en teamsprint. Voor Coopmans komt het contractnieuws niet onverwacht, zo laat hij weten.

,,We hadden in Peking meer goud moeten winnen. Het is begrijpelijk dat de KNSB niet verlengt”, zegt hij. ,,Ik ben dankbaar, ook omdat ik de laatste jaren van twee grote schaatsiconen (Sven Kramer en Ireen Wüst, red.) van nabij heb mogen meemaken. Ik ben nu ‘einde contract’ en dus een vrij man. Volgende maand word ik 65, maar ik heb nog te veel ambitie om al met pensioen te gaan.”

Coopmans kwam de laatste tijd regelmatig negatief in het nieuws. Zo verliepen de teamonderdelen op de Olympische Spelen dramatisch en passeerde hij onder meer Femke Kok op het laatste WK teamsprint in Hamar. Kok vertelde toen dat ze niet begreep dat ze niet mee mocht doen. ,,Daar schrok ik wel een beetje van. Ik voel me heel erg gepasseerd. De bondscoach gaf een aantal redenen en was het niet met me eens. Ik ben het hele jaar de snelste en word niet opgesteld”, uitte Kok haar onbegrip. Erben Wennemars noemde Coopmans vervolgens ,,ongeschikt".

Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB: ,,We hebben de samenwerking breed geëvalueerd, inclusief de doelstelling om bij de Olympische Spelen op de teamonderdelen minimaal drie medailles te halen, liefst gouden. Op basis van deze evaluatie hebben we besloten het contract van Jan niet te verlengen. We hopen wel dat zijn enorme kennis en ervaring voor de schaatssport behouden zullen blijven.”

Met Coopmans werden op de teamonderdelen twaalf wereldtitels behaald, maar bij de Winterspelen in Peking kwam niet verder dan goud voor Irene Schouten op de massastart en brons op de ploegenachtervolging bij de vrouwen. De KNSB wil in aanloop naar de Olympische Spelen in 2026 in Milaan/Cortina d’Ampezzo in overleg met topteams om te bekijken hoe de teamonderdelen het best aangestuurd kunnen worden.