Veenstra als laatste Nederlander uitgeschakeld op Lakeside

Na Haase ook Del Potro een prooi voor winnaar Bautista Agut

8:52 Roberto Bautista Agut heeft voor de zevende keer in zijn loopbaan een ATP-toernooi op zijn naam geschreven. De 29-jarige Spaanse tennisser won vandaag in de finale in Auckland in drie sets (6-1, 4-6 en 7-5) van de Argentijn Juan Martin del Potro.