Veerkrachtige Monfils knokt zich naar finale in Rotterdam

In de eerste set werd al snel duidelijk dat beide tennissers weinig voor elkaar onder hoeven te doen. Medvedev, die in de vorige ronde Jo-Wilfried Tsonga (6-4, 6-2) uitschakelde, wist uiteindelijk een break te forceren en veroverde derhalve de eerste set.



Monfils, de nummer 33 van de wereld, richtte zich op in de tweede set en kwam op een 3-0 voorsprong. Hoewel zijn Russische tegenstander zich nog terug knokte, bleek het gat al geslagen (6-3). En dus volgde er een derde set om te bepalen wie de eerste finalist in Rotterdam dit jaar zou zijn.



Medvedev raakte wat uit zijn ritme in het begin van de set, oogde gefrustreerd en kwam op achterstand. Monfils overkwam dit in het tweede gedeelte van de set. Vrijwel niets lukte meer bij de Fransman waardoor hij op een 4-3 achterstand kwam.



Opnieuw wist Monfils zich te herstellen. Hij hield zijn eigen servicegame en brak vervolgens Medvedev op 4-4. Bij het eerste matchpoint klaarde de Fransman de klus (6-4). Monfils bereikte in 2016 al eens de finale in Rotterdam. Toen was de Slowaak Martin Klizan hem de baas.



De andere halve finale gaat vanavond tussen Kei Nishikori en Stan Wawrinka.