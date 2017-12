Veldbestormer rijdt met auto over het veld

Je hebt veldbestormers die naar hun idool rennen om een handtekening te vragen en je hebt streakers. In Dubai kwam een fan met zijn auto het veld op tijdens een beloftenwedstrijd tussen Al-Jazeera en Shabab Al-Ahly. De spelers schrokken zich rot. Het is onbekend of Henk ten Cate, hoofdcoach van Al-Jazeera, bij het duel was.