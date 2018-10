Veldbestormer viert Halloween tijdens bekerduel West Ham

Video Cillessen ziet FC Barcelona pas laat winnen in Copa del Rey

0:10 FC Barcelona heeft in de eerste ronde van de Copa del Rey vanavond met 0-1 gewonnen bij Cultural y Deportiva Leonesa, dat uitkomt in de Segunda División B, het derde niveau van Spanje. De heenwedstrijd in León eindigde in 0-1 voor de regerend kampioen en bekerwinnaar van Spanje.