Veldrijdster Worst sluit af met winst in Sluitingsprijs

Harderwij­ker Bezelev pakt zilver op 200 meter, liesblessu­re voor Devente­naar Broer

15:06 Je zou denken dat hij met een grote grijns over de finish kwam op de 200 meter, maar de Harderwijker Sawa Bezelev had er juist flink de pé in. Hij pakte zilver, maar de afstand tot winnaar Onyema Andigida (20,90) was enorm.