Veldrit Merksplas tóch afgelast vanwege storm

Emotionele Van Wolfswin­kel maakt rentree na hersenaan­doe­ning

11:01 Ricky van Wolfswinkel heeft na een halfjaar zijn rentree gemaakt bij FC Basel. De 31-jarige spits mocht gisteren tien minuten invallen in het duel met FC Zürich. De Nederlander was lang uitgeschakeld vanwege een aneurysma in zijn hersenen. ,,Ik ben emotioneel.”