Veldritsensatie Betsema positief getest op anabole steroïden

Vijftien overwinningenDenise Betsema (26), de verrassing in de vrouwencross van het afgelopen seizoen, heeft eind januari na de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide positief getest op anabole steroïden. Dat heeft de internationale wielerbond UCI vrijdag bekend gemaakt. Betsema is voorlopig geschorst.

Door Daan Hakkenberg

Haar positieve test bij de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide - waar ze zevende werd - was een week voor het WK veldrijden in Denemarken. Daar viel ze net buiten het podium en werd vierde.

Een jaar geleden werkte Betsema, die woont op Texel en moeder is van twee kinderen, nog in de fietsenzaak van haar ouders. De voormalig mountainbikester kende met vijftien overwinningen een ongekend seizoen. Daaronder een reeks kleinere wedstrijden in Zwitserland, Slowakije en Frankrijk maar ook de wereldbekerwedstrijd in Koksijde. Begin november werd ze derde op het EK in Rosmalen achter Annemarie Worst en Marianne Vos. Nog diezelfde dag werd Betsema gepresenteerd als nieuwste aanwinst van de Belgische veldritploeg Marlux-Bingoal. Daarvoor werd ze ondersteund door een aantal lokale sponsoren.

In een reactie aan de NOS laat Betsema weten onschuldig te zijn, de uitkomst aan te vechten en dat ze om een contra-expertise zal vragen. ,,Ik ben ontgoocheld, want ik ben absoluut onschuldig. Ik ga dit aanvechten en zal een contra-expertise aanvragen‘’, zegt Betsema.



Tegenover haar ploeg Marlux-Bingoal ontkent ze het gebruik van verboden middelen. De ploeg, bij wie Betsema tot 2023 onder contract staat, heeft haar op non-actief gesteld.



Mocht haar B-staal ook positief zijn, dan hangt haar een jarenlange schorsing boven het hoofd. De leiding van Marlux-Bingoal wacht de uitslag daarvan af. ,,Bij contacten tussen het management en de renster ontkende Denise Betsema de feiten volledig. In afwachting van het resultaat van het B-staal en het verdere verloop van de UCI-procedure, is door het management besloten Denise Betsema op non-actief te zetten.”

De Nederlandse wielerbond KNWU wacht verdere stappen van de UCI af, staat in een schriftelijke reactie.