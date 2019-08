Veldwijk slaat lucratief aanbod vanuit Iran af: ‘Ik volg mijn gevoel’

Stam waakt voor gemakzucht tegen Tbilisi

14 augustus Feyenoord lijkt na de 4-0 in eigen huis tegen Dinamo Tbilisi al geplaatst voor de play-offs van de Europa League. Coach Jaap Stam gaat niettemin vol voor de winst in Georgië. Al is het maar omdat zoiets voor veel meer zou staan. ,,Een zege geeft vertrouwen.’’