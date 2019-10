‘Venus liet zien dat ook voor donkere meisjes uit arm gezin alles mogelijk is’

Maaskant na bekerschan­de: ‘Pas crisis in Venlo als het bier op is’

Een schande, zo noemt trainer Robert Maaskant de nederlaag van VVV-Venlo in het bekertoernooi tegen de amateurs van RKSV Groene Ster. Van een crisis wil Maaskant desondanks niet spreken. ,,Het is in Venlo pas crisis als het bier op is, zo heb ik geleerd", zei de trainer tegen FOX Sports.