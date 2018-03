Venus Williams en als eerste geplaatste Halep niet naar finale Indian Wells

Williams stond voor het laatst in de halve finale in 2001, maar toen moest ze zich voor de wedstrijd terugtrekken met een knieblessure. Nu won ze de eerste set, maar moest ze de winst uiteindelijk toch aan de Russin Kasatkina laten.



Kasatkina, pas 20 jaar, staat voor de vierde keer in een WTA-finale. Ze heeft één toernooizege op zak heeft en had een kleine drie uur nodig voor haar zege. Ze is de nummer 19 van de wereld.



Voor Osaka, ook nog maar 20 jaar, wordt het de tweede finale op het hoogste niveau. In 2016 verloor ze in Tokio in de eindstrijd van de Deense Caroline Wozniacki. De Japanse is de eerste ongeplaatste speelster sinds Kim Clijsters in 2005 die de finale haalt in Indian Wells.