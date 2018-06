Verbeten Halep pakt eindelijk eerste Grand Slam-titel

Simona Halep en Grand Slam-finales. Het begon een pijnlijk verhaal te worden nadat de Roemeense al drie keer als verliezer de baan had moeten verlaten. Twee keer eerder lukte het niet op het gravel van Parijs (2014 en 2017) en eerder dit jaar moest ze ook op de Australian Open genoegen nemen met de tweede plek. Maar vandaag liet de strijdvaardige nummer één van de wereld zien waarom zij die plaats op de ranglijst verdient.



De 26-jarige Roemeense kreeg niets cadeau van haar meedogenloze tegenstandster Stephens. In de eerste set was de stoïcijnse Amerikaanse overduidelijk de bovenliggende partij. Halep had geen antwoord op de goede service en diepe ballen van de US Open-winnares van 2017. De Roemeense publieksfavoriet bleef vechten voor ieder punt, maar kon setverlies niet voorkomen. Een vroege aftocht leek in de lucht te hangen.



In set twee keerde Halep echter het tij. Een vroege break voorsprong moest ze nog snel inleveren, maar in de negende game maakte ze toch definitief het verschil. Stephens kwam die klap niet te boven en leverde in de beslissende set direct haar servicebeurt in. Met geweldig voetenwerk snelde Halep vervolgens naar de overwinning.