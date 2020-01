Verbeterde luchtkwaliteit neemt zorgen op Australian Open niet weg

De kans dat de Australian Open last zal ondervinden van de door de vele bosbranden veroorzaakte smog in Melbourne is volgens de autoriteiten kleiner geworden. Toch maken tennissers zich zorgen over de omstandigheden bij het eerste grandslamtoernooi van dit jaar dat maandag begint.

De instantie die de luchtkwaliteit meet oordeelde zaterdag dat er sprake was van middelmatige tot goede lucht. De laatste partijen in de kwalificaties konden volgens schema worden afgewerkt, iets wat eerder in de week niet lukte. De Sloveense Dalila Jakupovic moest met ademhalingsproblemen opgeven, andere tennissers klaagden over de omstandigheden. De Canadees Denis Shapovalov was het meest uitgesproken. Hij zegt te zullen weigeren de baan op te gaan als de luchtkwaliteit te slecht is. ,,Ik ga mijn gezondheid niet op het spel zetten. Ik denk dat niemand blij is met hoe het hier gaat”, vertelde de nummer 13 van de plaatsingslijst.

De bosbranden in Australië hebben al aan 29 mensen het leven gekost, terwijl wellicht miljoenen dieren niet aan de vuurzee hebben kunnen ontkomen. Twintigvoudig grandslamkampioen Roger Federer, lid van de spelersraad, verweet de organisatie eerder in de week een gebrek aan communicatie. ,,Het is heel verwarrend. Is het veilig om te tennissen? We weten het niet. Iedereen hier wordt verteld binnen te blijven en wij moeten de baan op.”

Toernooidirecteur Craig Tiley heeft het besluit gewoon te tennissen verdedigd. Hij stelt dat er voldoende controle is wat betreft de luchtkwaliteit en dat de gezondheid van de tennissers niet in gevaar komt. Vrijdag kwamen vertegenwoordigers van de organisatie en spelersbond ATP nog bij elkaar. Rafael Nadal werd daarbij gerustgesteld. ,,Het enige wat het toernooi kan doen is luisteren naar specialisten. Als doktoren zeggen dat het geen probleem is, waarom zouden we dan niet de baan opgaan?” zei de Spaanse nummer 1 van de wereld.