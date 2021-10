Verbij wint goud op spannende 1000 meter, Nuis met klein verschil vierde

Kjeld Nuis (net als Otterspeer bij Team Reggeborgh) werd vierde in 1.07,88, één honderdste van een seconde achter Krol. Merijn Scheperkamp pakte met 1.08,10 het vijfde startbewijs voor de wereldbekerwedstrijden.



Verbij had zijn tweede nationale titel dit weekend niet helemaal zien aankomen. ,,Als je kijkt naar mijn trainingswedstrijden is dit wel verrassend. Ik wist niet wat ik moest verwachten, maar ik sloot vooraf ook niet uit dat het goed zou gaan. Gelukkig is het zo uitgepakt. Ik ben er erg blij mee. Er zaten nog wel schoonheidsfoutjes in, maar dat geldt volgens mij voor iedereen nog aan het begin van het seizoen", zei Verbij.

,,Die trainingswedstrijden hebben geen zelfvertrouwen gegeven, maar dit geeft wel een boost. Ik denk dat het verkeerd als je alleen volledig gemotiveerd in een olympisch jaar. Dat is bij mij zeker niet het geval. Het is niet zo dat ik nu meer arbeid lever dan in andere jaren. Ik ben nu 27 jaar. Normaal moet ik nog wel een paar jaar stappen kunnen maken en sterker worden. Binnenkort weten we hoe we er internationaal voor staan. Daar ben ik ook enorm benieuwd naar.”

Eerder dit weekend had Verbij al de titel op de 500 meter veroverd. Hij is de eerste schaatser sinds Jan Bos in 2007 die zowel de nationale titel op de 500 als de 1000 meter pakt.

