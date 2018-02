'Verdachte' Chris Froome start seizoen in Ruta del Sol

De laatste keer dat Froome acte de présence gaf in de Spaanse wegwedstrijd was in 2014. De Brit werd vorig jaar tijdens de door hem gewonnen Vuelta positief getest op salbutamol, een geneesmiddel tegen astma. De Brit heeft toestemming om het middel te gebruiken, maar volgens de UCI was de waarde die werd aangetroffen in zijn urine, veel hoger dan is toegestaan. Froome moet zich nog altijd verantwoorden bij de bond en is vooralsnog niet geschorst.



,,We werken er hard om alles precies uit te zoeken'', zegt Froome. ,,Ik begrijp dat deze situatie voor een hoop onduidelijkheid heeft gezorgd. Ik snap ook waarom er zoveel speculaties zijn. Ik hoop dat iedereen begrijpt dat ik niet alles kan vertellen zolang het onderzoek loopt. Maar niemand wil liever dan ik dat alles zo snel mogelijk gaat.''



Froome deed drie jaar geleden voor het laatst mee aan de Ruta del Sol en schreef de etappekoers toen op zijn naam. ,,Afgelopen maand heb ik hard getraind in Zuid-Afrika. Ik kijk er nu naar uit om terug te gaan naar Andalusië.''



Voorzitter David Lappartient van de internationale wielrenunie UCI had Sky opgeroepen om Froome uit de koers te houden totdat het onderzoek is afgerond. Sky is daarom vrij om Froome te laten rijden.