Verenigde Staten lonken voor geschorste Tannane

Door Tim Reedijk



Het management van de 24-jarige aanvaller hoopt Tannane op korte termijn naar een land te loodsen waar de transfermarkt nog open is of snel opent en aast daarbij op de Verenigde Staten. FC Utrecht verhuurt hem dan als het ware door. Tannane is officieel nog eigendom van het Franse AS Saint-Étienne, waar zijn contract nog tot medio 2020 doorloopt.



Eind januari zette FC Utrecht de negenvoudig Marokkaans international op non-actief na incidenten op trainingen. Tannane, tot dan basisspeler, werd ingedeeld bij de reserves en liet een geïrriteerde indruk achter en uitte dat ook naar medespelers. In een week ging hij tot twee keer toe over de schreef op de training. Een dag later gooide trainer Dick Advocaat de deur definitief dicht voor de aanvaller in wie hij lang een potentiële sterkhouder zag.



Advocaat voelde de bui al enigszins hangen, ook omdat Tannane in de wedstrijd voor de incidenten (thuis tegen Willem II, 0-1) botste met het Utrechtse publiek. Al langer was er veel kritiek op de aanvaller, maar in dat duel barstte de bom. Na twee mislukte hoekschoppen in de eerste helft kreeg Tannane de volle laag van het Utrechtse publiek, waarop hij met handgebaren reageerde richting de fanatieke Bunnikside. Tannane kwam uiteindelijk tot één goal en vier assists in vijftien eredivisiewedstrijden voor FC Utrecht.