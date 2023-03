Verkeerd rijdende Reusser wint door valpartijen ontsierde Gent-Wevelgem, podium voor Swinkels

Verwoede pogingen van achteruit, met bijvoorbeeld Shirin van Anrooij, bleken in winderige omstandigheden kansloos. Ook was er op 10 kilometer van de meet nóg een valpartij die topfavoriete Lorena Wiebes zelf veroorzaakte. Het gebeurde allemaal op gepaste afstand van Reusser.



De Zwitserse is in topvorm teruggekeerd van een hoogtestage en was niet te stuiten, ondanks dat ze een afslag miste. Reusser fietste rechtdoor waar ze rechtsaf moest, maar ze had na zo'n 50 meter al door dat ze moest omkeren. Haar zege kwam niet in gevaar dankzij haar ruime voorsprong van twee minuten. Megan Jastrab won de sprint van de achtervolgende groep en werd tweede, Van der Duin eindigde als derde.