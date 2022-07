Verkouden Wout van Aert past voor San Sebastian, Tom Dumoulin wel aan de start

Weer ultrakort dienstver­band Peter Hyballa: trainer al na anderhalve maand ontslagen bij Trencin

Peter Hyballa blijft de clubs in een ongekend hoog tempo verslijten. De oud-trainer van NEC en NAC Breda is door het Slowaakse AS Trencin, in handen van de Nederlandse oud-profvoetballer Tscheu La Ling, al na anderhalve maand (en twee officiële wedstrijden) op straat gezet.

9:23