‘Verkrachting Vera Pauw topje van ijsberg, masculien gedrag zit heel diep in voetbalcultuur’

Vooropgesteld: ook sportsocioloog Froukje Smits is geschokt door het verhaal van Vera Pauw. De grondlegger van het succes van het vrouwenvoetbal in Nederland onthulde in de NRC 35 jaar geleden verkracht te zijn door een voormalige coach en functionaris van de KNVB. Binnen de voetbalbond kreeg zij jarenlang te maken met seksuele intimidaties, vernederingen en ander grensoverschrijdend gedrag.



Hoe triest ook, het verhaal verbaast de sportsocioloog niet. ,,Ik geloof niet dat zij de uitzondering is. Ik denk dat er veel meer vrouwen in de voetbalwereld zijn met soortgelijke ervaringen. Uit verhalen die sinds #Metoo naar buiten komen blijkt hoe enorm masculien de voetbalwereld is. Alles wat afwijkt van de heteronorm krijgt tegenwerking. Zo verzwijgen voetballers vaak hun homoseksualiteit uit angst voor discriminatie. De voetbalwereld is van oudsher een mannenbastion. Dat verandert maar heel langzaam.”