Verlies tegen Italiaanse qualifier grote gemiste kans voor Bertens

Kiki Bertens zette na het uitbreken van de coronapandemie alle ballen op het gravelseizoen en dus Roland Garros, haar favoriete grand slam. Zonder vorm, ritme en met fysieke problemen reisde ze af naar Parijs, waar ze in de eerste twee rondes al veel moeite had. Maar een gunstige loting en haar winnaarsmentaliteit hielpen haar groeien in het toernooi. Na de snelle zege op Siniakova in de derde ronde vrijdagavond leek ze los. Maar haar toernooi eindigde vanmiddag alsnog te vroeg.

Bertens trof in de vierde ronde Martina Trevisan. De kleine Italiaanse, 1 meter 60, is geen al te bekend gezicht. Hoewel 26 jaar, debuteerde ze pas dit jaar in Melbourne op een grand slam. Voor Roland Garros wist ze zich te plaatsen via het kwalificatietoernooi, waardoor het al haar zevende wedstrijd was in Parijs. Bertens won het enige onderlinge duel, vorig jaar in Charleston, overtuigend en snel. Maar Trevisan, een linkshandige bijter, maakte de afgelopen week wel indruk. Ze versloeg in het hoofdtoernooi achtereenvolgens Camila Giorgi, Coco Gauff en Maria Sakkari.



Het was behoorlijk zoeken voor Bertens in de eerste set, terug op Court Suzanne Lenglen. Liever had ze opnieuw op het centre court gespeeld, waar de baan droger en sneller is. Met forse wind en stevige kou zat er niet veel lengte of venijn in de ballen van Bertens, die ook de nodige fouten maakte en matig serveerde. Bij 1-2 werd ze op love gebroken. Trevisan, die voor dit toernooi pas één keer van een speelster uit de top 100 won, beet zich vast in de rally en deed niet zo veel fout. Maar vanaf 1-5 draaide het momentum wel. Ineens liet de Italiaanse de missers van haar racket springen en was Bertens de constante. Ze repareerde twee breaks achterstand, maar dat harde werk was voor niets toen ze op 4-5 alsnog de set verloor. Trevisan zocht in die game de aanval en werd op het tweede setpunt beloond.

Onbevangen bleef Trevisan ook in de tweede set. Ze schroomde niet een te zachte tweede service vol aan te pakken of in de rally in de baan te kruipen om iets te forceren. Bertens was over het algemeen te afwachtend. Ze werd in haar eerste opslagbeurt direct weer gebroken, herstelde de 0-3-achterstand, maar verzuimde bij 3-3 om voor het eerst op voorsprong te komen door drie breakpoints te missen. Na die gemiste breakpoints liet Bertens de kans liggen om voor het eerst op voorsprong te komen. En na een break op love voor Trevisan, mocht zij serveren voor de partij. Dat mislukte. Maar op eigen opslag ging het weer mis voor Bertens. Met een geweldige lob beeindigde Trevisan de partij.

Eenmaal in de kleedkamer zal Bertens zien dat de grote favoriete voor de zege, de als eerste geplaatste Simona Halep, met dikke cijfers verloor van Iga Swiatek. De Poolse, 19 jaar en nummer 54 van de wereld, was bij winst haar tegenstander geweest in de kwartfinale. Hoewel die geweldig speelt tot dusver in Parijs, was Bertens in één klap favoriet geweest voor de titel. Een gemiste kans dus, in elk opzicht, maar gezien de moeizame laatste weken ook weer geen totale verrassing.

Het zwaar gemankeerde tennisjaar 2020 zit er hoogstwaarschijnlijk op voor Bertens. Of er na Roland Garros nog toernooien van enige importantie worden gehouden, is zeer de vraag. Met twee vierde rondes op de Australian Open en nu Roland Garros is het zeker geen slecht jaar voor de Nederlandse, al bleef de klapper uit. Het verlies van het Fed Cup-duel met Wit-Rusland in Den Haag was zonder meer haar sportieve dieptepunt. Maar de zwaar teleurgestelde Bertens reisde meteen door naar Sint-Petersburg, waar ze het toernooi wist te winnen.

