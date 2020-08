Verliezend Inter-coach Conte zaait twijfels over zijn toekomst

Trainer Antonio Conte van Internazionale heeft voor twijfels over zijn positie gezorgd na de 3-2-nederlaag tegen Sevilla in de finale van de Europa League. De trainer zei dat Inter moet nadenken over de toekomst ,,met of zonder mij’’.

,,We keren nu terug naar Milaan, nemen dan enkele dagen vrij. We zullen bij elkaar gaan zitten en het seizoen op een rustige manier evalueren. We zullen spreken over de toekomst van Inter, met of zonder mij’’, zei Conte na het duel in Keulen tegen de tv-zender Sky Sports. ,,Het is in alle aspecten een zwaar seizoen geweest. De beste beslissing voor Inter moet worden genomen. Er is geen wrevel, de standpunten lopen alleen uiteen.’’

Conte begon in mei 2019 bij Inter. Hij leidde de club naar de tweede plaats in de Serie A achter landskampioen Juventus en Inter bereikte voor het eerst in tien jaar een Europese finale. ,,We hebben veel gegeven en veel gekregen dit jaar. Vanuit dat standpunt ben ik heel blij’’, zei de coach. ,,Ik heb echter ook enkele situaties meegemaakt die ik niet leuk vond.’’

De coach kreeg steun van voorzitter Steven Zhang, die liet weten dat de Chinese clubeigenaars na het seizoen onder Conte ,,optimistisch zijn voor de toekomst’’. ,,Het is niet helemaal gelukt, maar we proberen het opnieuw volgend seizoen’’, zei Zhang. ,,Het belangrijkste is dat we blijven groeien. Conte en zijn staf doen het goed. We zullen enkele dagen rust nemen en dan gaan praten over de toekomst.’’

Volledig scherm Coach Antonio Conte en zijn spelers wachten na de nederlaag in de finale in Keulen op de prijsuitreiking. © EPA