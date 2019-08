Vermoeide Bardet zet vroegtijdig een punt achter seizoen

,,Ondanks de vreugde van het winnen van de bolletjestrui als beste klimmer in de Tour de France heb ik niet de doelen bereikt die ik mezelf had gesteld voor het seizoen 2019", zegt hij op de site van de Franse ploeg. ,,Na een paar dagen zelfreflectie en gesprekken met het management van het AG2R La Mondiale team, werd het me duidelijk dat ik mezelf fysiek en mentaal moet opladen om volgend seizoen sterker terug te komen. Voor het niveau dat ik wil halen, is frisheid op alle vlakken nodig."

Teambaas Vincent Lavenu is het eens met Bardet en spreekt van een ‘doordachte en constructieve beslissing’". De Fransman verscheen met hoge verwachtingen aan de start van de 106de Tour de France. Met een parcours op maat (veel klimkilometers en weinig tijdritten) lag er flink wat druk op zijn schouders. In tegenstelling tot zijn landgenoot Thibaut Pinot kon Bardet daar niet goed mee omgaan. Al vroeg in de Tour verloor hij veel tijd, waarna hij zich richtte op etappewinst en het bergklassement.



Deels met succes, want hij won - zonder uit te blinken - de bolletjestrui. Eerder dit seizoen werd de 28-jarige renner nog tweede in de Tour du Haut-Var, vijfde in Parijs-Nice, negende in de Amstel Gold Race en dertiende in de Waalse Pijl.