Verrassend EK-goud Van Beek op 1500 meter, Leenstra brons

Lotte van Beek heeft tijdens de EK afstanden in Rusland knap goud gepakt op de 1500 meter. Zij liet in Kolomna een fraaie tijd van 1.55,52 noteren. Marrit Leenstra pakte brons.

De 26-jarige Van Beek maakte vooral indruk met haar slotronde van 30,4. Leenstra behaalde brons met een tijd van 1.56,58. Ze moest op 0,01 seconde het zilver laten aan de Russin Jekaterina Sjikhova, haar tegenstandster in de tiende rit.

Van Beek, goed voor olympisch brons op de 1500 meter bij Sotsji 2014, reed vorige week bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen de tweede tijd. De blikvanger van gewest Friesland werd na de Winterspelen in Rusland, waar ze ook goud verdiende op de ploegachtervolging, achtervolgd door blessureleed. Pas dit seizoen is ze weer echt op de weg terug naar de top. Bij de wereldbekers in Heerenveen en Stavanger in november eindigde Van Beek als derde op de schaatsmijl.

Leenstra pakte bij de wereldbekers in december in Calgary (Nederlands record van 1.52,06) en Salt Lake City zilver op de 1500 meter. Bij het OKT (derde) en ook in Kolomna miste de Friezin echter de topvorm. Linda de Vries belandde met een tijd van 1.57,98 bij de EK in Rusland op de vierde plek.

Ireen Wüst, de winnares van de schaatsmijl op het OKT, had geen trek in de EK in Kolomna. Ook Jorien ter Mors liet de eerste editie van het toernooi in Rusland aan zich voorbijgaan. Ze behaalde bij Sotsji 2014 nog olympisch goud op de 1500 meter. Door de teleurstellende vijfde plek bij het OKT kan Ter Mors haar titel bij de Winterspelen niet verdedigen.

Bekijk ook: vorige week behaalde van Beek nog een 2e plaats