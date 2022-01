Verrassend: Rai Vloet zit op de bank bij Heracles

Knappe zesde plek op EK voor monobob­ster Karlien Sleper uit Vaassen, nu op naar de Winterspe­len!

Karlien Sleper is twaalfde geworden op de laatste wereldbekerwedstrijd voor de Olympische Winterspelen, maar de net 29 jaar geworden monobobster uit Vaassen pakte daarmee ook knap de zesde plek op het EK in het Zwitserse Sankt Moritz. Nu maakt ze zich op voor Peking. ,,Dit is wel heel gaaf.”

14:11