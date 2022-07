Verrassing op Wimbledon: Iga Swiatek verliest na 37 zeges op rij weer eens, Alizé Cornet blijkt te sterk

aangifte Voormalig FC Utrecht-directeur Piet Buter ontkent verkrach­ting Vera Pauw: ‘Ik ben totaal verbijs­terd’

De man die door voormalig bondscoach Vera Pauw wordt beschuldigd van verkrachting is - zo vermoedt hij zelf - de 73-jarige oud-voetbaltrainer Piet Buter. De voormalige technisch directeur van FC Utrecht geeft toe dat hij in de jaren 80 een kortstondige affaire heeft gehad met de veertien jaar jongere voetbaltrainster, maar zegt dat er van verkrachting ‘absoluut geen sprake’ is geweest. ,,Dit komt voor mij en mijn gezin als een donderslag bij een heldere hemel”, vertelt Buter, zelf ook oud-bondscoach van de Leeuwinnen, tegen deze site.

14:54