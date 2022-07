Verrassing op Wimbledon: ongeplaatste speelster in halve finale

Automobi­list die Alejandro Valverde aanreed meldt zich bij politie, getuigen spreken van opzet

Enkele uren nadat hij op de fiets was aangereden door een auto, heeft wielrenner Alejandro Valverde het ziekenhuis al weer verlaten. De 42-jarige Spanjaard zou aanvankelijk de nacht ter observatie doorbrengen in het ziekenhuis. Volgens Spaanse media keerde Valverde zaterdagavond echter al terug naar huis en hoopt hij op tijd fit te zijn voor de Ronde van Spanje, die op 19 augustus in Utrecht begint.

12:09