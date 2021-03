Verschoor debuteert in Formule 2 met vierde plaats in hoofdrace

Springrui­ter Smolders derde in Grand Prix in Wellington

12:22 Springruiter Harrie Smolders is in het Amerikaanse Wellington als derde geëindigd in de $500.000 Rolex Grand Prix. Met Bingo du Parc moest hij Daniel Bluman en merrie Gemma W en Daniel Deusser met Scuderia 1918 Tobago Z voor zich dulden.