Versnellingsbak in orde, geen gridstraf voor Vettel

Sebastian Vettel hoeft bij de Grand Prix van Japan, zondag op het circuit van Suzuka, niet meer te vrezen voor een gridstraf van vijf plaatsen terug. De versnellingsbak in zijn gehavende Ferrari is tijdens een grondige inspectie in Maranello in orde bevonden en is derhalve niet aan een vroegtijdige vervanging toe.