Verstappen achter Mercedes in eerste vrije training

Laat er geen misverstand over bestaan, Mercedes is ook in 2018 weer het te kloppen team in de Formule 1. Bij de eerste vrije training van het nieuwe seizoen noteerde wereldkampioen Lewis Hamilton de rapste tijd in Albert Park (1.24,026), op 0,551 seconde gevolgd door teammaat Valtteri Bottas. Achter de twee zilverpijlen tekende Max Verstappen in de RB14 op 0,745 van Hamilton voor de derde plaats. Moet echter wel bij worden gezegd dat de Limburger van Red Bull Racing die tijd reed op de supersofts en niet op de snelste ultrasoft-banden.