Verstappen: Alles kan, zie Oostenrijk

Door Rik Spekenbrink



De zogenoemde ‘party mode’ heeft Renault sinds een paar races ook, maar brengt Red Bull vooralsnog weinig feestvreugde. ,,Het helpt maar een heel klein beetje”, aldus Verstappen.



Bij afwezigheid van Lewis Hamilton, die zijn kwalificatie al vroeg zag mislukken door schuiver en een hydraulisch probleem, was de vierde plek het maximaal haalbare voor hem. ,,Dit blijft een lastig circuit voor ons. We verliezen te veel op de rechte stukken. Iedere keer 3, 4 tienden, dat is mooi meegenomen voor ze. In de bochten maken we wat goed, maar daar zijn er te weinig van om alles te compenseren. Motorisch gezien kunnen we niet tegen ze opboksen. Maar dat is al 4 jaar zo”, klonk het toch licht gefrustreerd uit de mond van de Nederlander. Toch is een ‘scenario Oostenrijk’ altijd mogelijk, zegt Verstappen. In Spielberg startte hij vorige maand ook vanaf plek 4, om de race vervolgens te winnen. ,,Daar was het ook totaal onverwacht dat we zo goed mee konden. Dus alles kan.”



Dat hij 2 van de 5 toprijders ver achter zich heeft staan, kan Verstappen enigszins helpen. Ploeggenoot Daniel Ricciardo moet door het te vaak vervangen van onderdelen vanaf de achterste startij starten, Lewis Hamilton kwam niet verder dan de 14de plek. Verstappen verwacht de Brit morgen wel weer in zijn spiegels te zien opduiken. ,,Als hij geluk heeft en een goede start, kan hij er wel weer bij komen. Hoe moeilijk het is hem van me af te houden, zullen we moeten afwachten.”