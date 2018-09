Verstappen: Als Bottas tegen mij aanrijdt, kan ik daar niets aan doen

,,Onder het remmen mag je teruggaan, als je maar één autobreedte toegeeft", zo legt Verstappen uit bij Ziggo Sport. ,,Hij rijdt daarna tegen mij op. Toen ik die straf had, wist ik zeker dat ik hem er niet voorbij ging laten. Ik wist toen ik al dat ik vijfde zou worden."



Verstappen was wel tevreden met de kwaliteit van zijn auto. ,,Qua snelheid was het vandaag goed, ook al zijn we heel langzaam op het rechte stuk." De coureur van Red Bull kijkt naar eigen zeggen uit naar de race in Singapore. Het smalle stratencircuit zou de RB14 moeten liggen. ,,Qua auto gaat het nu goed. Ik hoop dat we in Singapore genoeg vermogen met de motor hebben om mee te doen."