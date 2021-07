Verstappen bedankt publiek na overtuigende zege: ‘Al dat oranje motiveert enorm’

Verstappen begon opnieuw van pole en reed al snel weg bij zijn achtervolgers. ,,De start was uitstekend. Ik wist dat ik mijn eigen race kon gaan rijden als ik daar doorheen zou komen. En dat lukte gelukkig.”



Vorige week waren er nog 3.000 fans aanwezig bij de race op de Red Bull Ring, ditmaal in totaal 132.000 verspreid over het weekend. ,,Zo veel oranje, geweldig om te zien. Al dat oranje, dat motiveert natuurlijk enorm.”



Ook voor de camera van Ziggo Sport was Verstappen even later nog in jubelstemming. ,,Ik weet niet wat ik ervan moet maken. Dit was echt heel erg goed.” Al snel ging ook de blik weer op de volgende race, over twee weken in Engeland. ,,Silverstone is weer een ander circuit. We hebben natuurlijk een hele goede auto, maar je moet wel altijd het potentieel eruit blijven halen. We moeten gewoon altijd zorgen dat we er staan, ook in de kwalificatie. Als we dat doen, heb ik er een heel goed gevoel bij.”