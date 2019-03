Verstappen: Begin is oké, maar we moeten en kunnen beter

Door Arjan Schouten



Vorig jaar vierde in de kwalificatie in Australië en nu weer. Toen was er een gat met Mercedes en dat gat is nog niet verdwenen nu Red Bull Racing de Honda-motoren heeft als nieuw wapen. ,,Maar daar ben ik ook niet echt verbaasd over, hoor”, gaf Max Verstappen na de kwalificatie op Albert Park toe. ,,Ik denk dat ze bij Mercedes meer verbaasd zijn dat ze zelf zo snel waren. Dit circuit is gewoon heel positief voor hun. En van onze kant was het allemaal niet perfect, maar daarom ben ik wel blij dat ik morgen tussen twee Ferrari’s sta.”



Bekijk hieronder de samenvatting van de kwalificatie