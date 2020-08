Verstappen begint ook in Barcelona achter de Mercedessen

Van Wonderen ziet groei bij GA Eagles: ‘Geduld hebben met versterkin­gen’

15:52 Kees van Wonderen sloot na de 2-0 nederlaag tegen Heracles Almelo zijn ogen niet voor de aanvallende onmacht van zijn Go Ahead Eagles. Dat er versterking nodig is, realiseert de trainer zich ook, maar geduld is een schone zaak.