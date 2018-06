LIVE: Verstappen best of the rest in eerste vrije training

Zwaarge­wicht Wilder moet wachten op ultieme strijd wereldti­tel

10:02 De Amerikaanse profbokser Deontay Wilder moet nog even geduld hebben voordat hij met de Brit Anthony Joshua kan gaan strijden om de unanieme wereldtitel in het zwaargewicht. Eerder deze maand bereikten beide partijen nog een mondeling akkoord over het lucratieve topduel, met als inzet de wereldtitels van alle belangrijke boksbonden. Het Britse kamp heeft echter bekendgemaakt dat een gevecht met de Rus Alexander Povetkin vooralsnog voorrang moet krijgen.