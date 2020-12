Verstappen blikt terug op 2020: ‘Vergeet niet dat we tegen een geoliede machine racen’

Inkijkje in leven Max Verstappen met driedelige documentai­re­se­rie

10 december Formule 1-coureur Max Verstappen geeft vanaf volgende week een inkijkje in zijn leven voor en achter de schermen in een nieuwe documentaireserie bij Ziggo. Voor de driedelige serie Max Verstappen: Whatever it takes is de Nederlander de afgelopen jaren zowel op als naast de baan gevolgd.