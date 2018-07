Verstappen bovenaan in tweede training, maar ook motorproblemen

Max Verstappen is in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Duitsland bovenaan geëindigd. De Nederlander reed een rondje op de Hockenheimring in 1.13.085, een baanrecord.

Daarmee verbeterde Verstappen zijn prestatie uit de eerste training, toen hij als derde eindigde. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo was toen het snelst. De Australiër kwam in de tweede training niet verder dan een dertiende tijd, maar hij hoeft zich toch niet te focussen op een snelle ronde dit weekeinde vanwege zijn gridstraf. Ricciardo is daardoor vooral op zoek geweest naar de ideale raceafstelling.



Vooraf was de verwachting dat het circuit van Hockenheim vooral de Ferrari's en Mercedessen zou moeten liggen, maar Red Bull is in beide trainingen bovenaan geëindigd. Daar komt nog bij dat er een grote kans op een regenbui is tijdens de kwalificatie, waardoor Verstappen zomaar zou kunnen verrassen.



Slecht nieuws was er ook voor de Nederlander. Een halfuur voor het einde van de training moest Verstappen zijn sessie afbreken, omdat zijn Renault-motor rare geluiden maakte. Met nog drie minuten te gaan kon Verstappen toch nog even de baan op voor een testronde.