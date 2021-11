Verstappen: ‘Corona spelbreker? Ik kan ook m’n nek breken onder de douche’

Door Arjan Schouten



Lewis Hamilton kreeg de vraag in Mexico, dus Max Verstappen wist dat hij ’m ook kon verwachten. Vreest hij de corona-pandemie nog als spelbreker in de titelstrijd? Is hij bang voor een positieve test, waardoor hij eventueel een race mist en de daarmee gepaard gaande maximale 26 punten? Het zou een rampscenario zijn op weg naar de eerste wereldtitel, maar Verstappen is er geen moment mee bezig. ,,Als ik in de douche uit zou glijden en ik breek m’n nek dan is dat hetzelfde verhaal. Of stel: ik breek m’n been in Monaco? Ik denk daar allemaal niet aan”, verzuchtte Verstappen op Autódromo Hermanos Rodríguez. ,,Ik probeer gewoon m’n leven te leven zoals ik de laatste twee jaar al doe. Probeer er niet de hele tijd steeds mee bezig te zijn.”