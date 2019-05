Verstappen: De derde plek, daar gaan we voor

Om van die zilverpijlen te winnen, weet Max Verstappen dat hij het grote geluk aan zijn kant moet hebben, net als drie jaar terug. Toen klapten de twee Mercedessen na een paar bochten op elkaar en profiteerde Verstappen in zijn eerste race voor Red Bull Racing optimaal door af te rekenen met de Ferrari’s. Die rode bolides daar focust hij zich vandaag ook op. Gekwalificeerd als vierde start hij tussen Sebastian Vettel en Charles Leclerc in. En aangenomen wordt dat Red Bull op racetempo moet kunnen wedijveren met de Duitser en de Monegask. ,,Er is zeker een kans op de derde plek, dus daar gaan we voor”, zo verwoordt de Nederlander het zelf. ,,Mercedes is rap, al denk ik wel dat we er in de race wat dichter bij in de buurt kunnen komen. Maar we gaan zeker vechten voor het podium.”