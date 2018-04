Verstappen: Dit is uiteraard mijn fout

,,Het is klote. Maar deze race heb ik zelf verprutst", verklaart Verstappen bij Ziggo Sport. ,,Dit had beter gekund. Ik kan het nu niet meer veranderen. De snelheid was goed, maar ik heb het zelf verprutst."

,,Misschien was het te snel naar voren willen. Het loopt nu even niet soepel. Het is zaak om dat proberen om te draaien", gaat de zichtbaar teleurgestelde Verstappen verder. Hij had uiteraard de complimenten voor zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. ,,Maar de volgende keer moeten we daar met twee auto's staan."