Verstappen door gridstraf 15 plekken teruggezet

Luiten verliest koppositie in Spanje

18:58 Golfer Joost Luiten heeft in de derde ronde van de Valderrama Masters in Zuid-Spanje de leiding moeten afstaan. Luiten ging vandaag rond in 71 slagen, waarmee hij precies het baangemiddelde volgde. De Nederlandse golfprof gaat de laatste dag in met twee slagen achterstand op de nieuwe leider, de Spanjaard Sergio Garcia.