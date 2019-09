Verstappen en Hamilton ruim voor concurrentie in tweede training

Verstappen was de enige coureur die in de buurt van de ontketende Brit kon blijven. Met een ronde van 1.38.957 was hij iets langzamer dan Hamilton (1.38.773). Sebastian Vettel noteerde de derde tijd op liefst acht tienden van Hamilton.



In de eerste training was Verstappen nog de snelste man op de baan. Ook in de tweede training leek hij op weg naar de toppositie, maar een bloedsnelle derde sector zorgde ervoor dat Hamilton de eerste plek overnam.



Morgen staan de derde training en de kwalificatie op het programma. Zondag volgt om 14.10 uur de race.