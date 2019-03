Verstappen: Er is werk aan de winkel

Door Arjan Schouten



Die vijfde plaats in de kwalificatie van Bahrein stelde Max Verstappen niet enorm teleur. ,,Dit was wel het hoogst haalbare, denk ik. Maar we hebben tegelijkertijd niet het maximale eruit gehaald’‘, meende de Limburger van Red Bull Racing, die 0,9 seconde toe moest geven op de Ferrari’s. ,,Daar valt niet tegen te vechten, nu’‘, concludeerde Verstappen, die onderstreepte dat het gat met de Italianen snel moet verkleinen. ,,Kijk, dit kan altijd een keer gebeuren. De balans is bij ons dit weekend niet helemaal top. Soms onderstuur, soms overstuur. En misschien dat we niet in de allerbeste configuratie zijn begonnen aan dit seizoen, qua voorvleugel. Kan, hè. Ferrari heeft een heel ander ontwerp. Misschien hebben we nog niet het potentieel volledig weten te benutten’‘, probeerde Verstappen alvast te zoeken naar verbeterpunten. ,,Er is in elk geval iets wat nog niet helemaal klopt. Dat gaan we nu analyseren. En ik heb wel vertrouwen dat er er heel snel gereageerd kan worden door dit team. Ik denk dat we genoeg slimme mensen hebben, hier en in de fabriek, om het weer snel op te lossen.‘’



Die zogenaamse partymodus van Honda speciaal voor in de kwalificatie is nog niet van het niveau van Ferrari en Mercedes, maar dat had Verstappen ook niet verwacht. ,,Ik denk niet dat we nu al iets over Honda kunnen zeggen, omdat we er zelf nu wat naast zitten qua balans. Ze doen gewoon goed hun werk. Ik heb daarover niks te klagen, er gaat niets kapot.‘’



Wat hem toch wel wat hoop geeft voor de race van morgen is het tempo in de longruns. ,,Dat ziet er wel wat beter uit. Daar is het verschil in motorvermogen gewoon wat minder. Dus er is werk aan de winkel’‘, aldus Verstappen, die hier pas één keer de finish haalde. ,,Een keer had ik geen remmen, een keer had ik problemen met de DRS en een keer had ik een lekke band. Het zit hier niet mee, maar dat betekent niet dat ik opeens extra gebrand ben hier een extra goed resultaat te halen. Want dan geef ik in de andere wedstrijden niet genoeg.‘’