Verstappen: Fijn om zo het weekend te beginnen

Door Arjan Schouten



Kan hij die positieve serie van de laatste races ook tot aan de eindstreep trekken? De vraag in Abu Dhabi, waar Max Verstappen nog niet eerder het podium haalde. Maar de aftrap van zijn raceweekend was alvast veelbelovend. In de eerste training klokte hij de snelste tijd. Toen het duister inviel bleef onder de raceomstandigheden van zondag alleen Mercedes-coureur Valtteri Bottas hem een fractie voor. ,,Een positieve dag, met weinig problemen. De auto lijkt prima te werken in de korte en de lange runs. Misschien nog wel iets beter dan we verwacht hadden. Altijd fijn om het weekend zo af te trappen,” vertelde Verstappen aan de verzamelde media op het YAS Marina circuit.