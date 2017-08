Verstappen: Formule 1 is in Nederland nog nooit zo groot geweest

Of hij zelf vier dagen op een drassige camping zou gaan staan om het Formule 1-circus te zien? ,,Dat hoort er bij, dat weet je. En die files? Je moet er wat voor over hebben, hè. Maar je krijgt er ook wel weer wat voor terug.'' Een historische pole-position van Lewis Hamilton bijvoorbeeld, waarmee de Brit zich op Spa naast Michael Schumacher (68 poles) reed. En ook een foutloos rondje van Verstappen, goed voor wederom een vijfde plek achter de Mercedessen en Ferrari’s. ,,Dat rondje had wel wat meer verdiend dan een vijfde plek'', zo oordeelde hij zelf. ,,Maar het is voorspelbaar het hele jaar al, hè. Als er niemand uitvalt, is dit het morgen in de race ook wel redelijk zo. Als er niks geks gebeurt dit seizoen dan ga ik niet winnen, nee. Als je hier acht tienden achter de eerste auto staat, denk ik niet dat we op een baan als Singapore straks ineens magisch gaan zijn.''



Dus daarom maar extra genieten van al die fans die speciaal voor hem naar Spa komen. En dat volk plezieren met een oranje helm op zijn hoofd. Schuilt er zo’n trotse Nederlander in Verstappen? ,,Ik voel me geen Chinees of zo. Ben gewoon een Nederlander. Oké, een half-Belg, maar wel een met een Nederlands paspoort.'' Dus geniet hij op zijn nuchtere manier van alle aandacht rondom zijn persoontje. En onderschrijft hij de constatering dat Nederland naast schaats- en voetballand ook definitief een Formule 1-land is geworden. ,,Als je naar de fans kijkt wel, toch? ik denk dat het nog nooit zo groot is geweest als dat het nu is.''