Verstappen: Gat met Mercedes is duidelijk te groot

Bij Red Bull spraken ze na de kwalificatie het vertrouwen uit in de Japanners, ze hamerden erop dat een proces met een nieuwe motorleverancier altijd tijd nodig heeft. Technisch adviseur Helmut Marko keek meteen in een glazen bol en voorspelde dat het gat in de kwalificaties na de zomerstop wel zo’n beetje gedicht moet zijn. Maar Verstappen deed zelf niet mee aan die voorspellingen. ,,Ik zie het allemaal wel, laten we maar focussen op nu. Gewoon op dit moment.”



De kwalificatie mocht dan enigszins als een sof voelen, maar dat hij met de Ferrari’s kon wedijveren leverde ook wel weer iets positiefs op. Startend vanaf P4 lonkt morgen misschien dan toch het podium in Barcelona. ,,Er is een kans op de derde plek. Dus daar gaan we voor.”