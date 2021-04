Verstappen geeft geen garanties: ‘Wie strijdt met Mercedes moet blijven verbeteren’

Veel twijfelge­val­len bij PSG voor return tegen Bayern

14:33 Het is nog niet zeker of Paris Saint-Germain morgen in de return tegen Bayern München in de kwartfinales van de Champions League over Marquinhos kan beschikken. De Braziliaanse aanvoerder viel vorige week in Duitsland, waar PSG het eerste duel met 3-2 won, na een half uur geblesseerd uit. Afgelopen weekeinde ontbrak Maquinhos in de competitiewedstrijd tegen Strasbourg.