Verstappen geeft Ocon een duw bij confrontatie na GP van Brazilië

Verstappen lag op het moment van de botsing op kop van de Grand Prix. Nadat de Nederlander de coureur van Force India inhaalde aan het einde van het rechte stuk, vocht de achterblijver zich terug en knalde bovenop Verstappen. Beide coureurs spinden. Het leverde Ocon een tijdstraf op, maar Verstappen zag Hamilton voorbij schieten en de overwinning in Brazilië pakken. Een overwinning die vrijwel zeker naar een oppermachtige Verstappen leek te gaan.



,,Wat een idioot. Ik deed alles goed, maar dan word ik geramd...”, vertelt Verstappen na afloop. Ocon had echter een heel andere kijk op de gebeurtenissen. Bij Ziggo Sport gaf de Fransman te kennen dat hij een inhaalactie plaatste, zoals hij dat de hele race al had gedaan. ,,Ik zat aan de binnenkant, maar kreeg geen ruimte.” Dat Verstappen hem nog kwam opzoeken in de paddock kon ook niet op de goedkeuring van de Fransman rekenen. ,,Hij riep dingen als you pussy en hij zou mij echt slaan. Erg onprofessioneel van hem.”