Verstappen gelooft niet in sprookjes: ‘Alleen op papier is het nog spannend’

FIFA deelt sinds 2017 28 levenslan­ge schorsin­gen uit

27 augustus De ethische commissie van wereldvoetbalbond FIFA heeft sinds 2017 in totaal 56 straffen opgelegd aan voetbalofficials. In de helft daarvan, 28 om precies te zijn, ging het om een levenslange schorsing. Dat staat in een overzicht van de FIFA. In verreweg de meeste gevallen is de straf opgelegd wegens corruptie en omkoping.